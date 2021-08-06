Барнаул, 6 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 6 августа 2021 года от коронавируса привились 507 978 человек (+ 3464 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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Всего 106 641 житель региона получил первую прививку (на 2202 человека меньше, чем накануне), и 400 824 человека (+ 5665 за сутки) полностью привиты. Также известно, что 513 человек (+1 за последние сутки) прошли повторную вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Алтайский край получил уже 604 961 комплект вакцины.

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