Якутск, 6 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Якутии попали под запрет отпуска и выезды глав муниципалитетов, в которых сложная обстановка по COVID-19. Таково распоряжение главы региона Айсена Николаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

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По данным пресс-службы правительства региона, заявление о запрете руководящим чиновникам отдыхать в сложной инфекционной ситуации было сделано на заседании оперативного штаба республики.

«Все главы должны находиться на своих местах, полностью лично включиться в работу и контролировать ситуацию. Вы, как избранные главы, руководители оперативных штабов на местах, несете полную ответственность за жизнь и здоровье людей. Все полномочия для принятия решений по сдерживанию ситуации у вас есть», — сказал Николаев.

Он также констатировал, что районные оперативные штабы работают недостаточно хорошо и остался недоволен деятельностью администрации Мирнинского района, не соблюдающей ограничительные меры. За последнее время обстановка по COVID-19 ухудшилась также в Алданском, Нерюнгринском, Сунтарском и Таттинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия активно получает вакцину от COVID-19. 3 августа в регион прислали 10 200 доз «Спутника V», 4-го — 15 тысяч доз «Спутник Лайт».