Токио, 6 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Заявления о том, что Олимпийские игры в Токио оказывают непрямой эффект на рост COVID-19 в Японии, ничем не подтверждены. Об этом 6 августа заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Томас Бах

«У меня нет цифр, которые бы подтвердили, что Олимпиада оказывает непрямой эффект на рост заражений коронавирусом в Японии», — сказал он журналистам.

По его словам, эти аргументы ничем не подтверждены. Кроме того, уточнил он, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга «и многие другие уже подтверждали, что никакого эффекта не оказали на количество заражений».

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 4 августа в столице Японии, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, было впервые за все время пандемии выявлено свыше 5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Так, за сутки в Токио выявили 5042 носителей SARS-CoV-2, что стало новым самым большим числом за все время эпидемии.