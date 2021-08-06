Кемерово, 6 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Для больниц Кемеровской области, в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, приобретены 29 новых автомобилей «Лада Ларгус». Транспорт будет использоваться для выездов к пациентам в отдалённые и труднодоступные территории, уточнили в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Новые автомобили для медорганизаций Кузбасса

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«Важно, что врачи смогут оперативно выезжать на вызовы, быстрее оказывать необходимую помощь и консультации. Особенно это актуально сейчас, в период пандемии, когда большое количество пациентов медики посещают именно на дому», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Отметим, что с начала 2021 года автопарк медорганизаций Кузбасса пополнился 51 машиной. До конца года регион получит в общей сложности 105 автомобилей. В целом по программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года в Кемеровскую область будет направлено почти 12 миллиардов рублей»