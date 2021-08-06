Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Председатель комитета по обращению с отходами Ленинградской области Алексей Пименов покинул свой пост. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе областной администрации.

Распоряжение губернатора Ленобласти Lenobl.ru

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, на должность председателя комитета Алексей Пименов пришел в 2019 году. Как сообщает ряд СМИ, Пименов в настоящий момент рассматривает несколько предложений по дальнейшему трудоустройству, в том числе и в другом комитете или, как сообщает «Деловой Петербург», в АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области», которое в данный момент работает над усилением позиций в регионе.

*Алексей Пименов родился 19 сентября 1985 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «менеджмент организаций» и Международный банковский институт по специальности «финансы и кредит».

С 2011 по 2016 год занимал руководящие должности в коммерческих организациях, после чего перешел работать в администрацию Ленобласти.