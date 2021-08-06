Москва, 6 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил административный иск от Росатома. Госкорпорация требует привлечь к ответственности АО «10 ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод» из Мурманской области. Иск пока не принят к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Em-group.ru Росатом

Исковое заявление подано 5 августа 2021 года. Известно лишь, что речь идёт «о привлечении к административной ответственности». Детали пока не известны.

Весной 2021 года завод фигурировал в иске прокуратуры, которым из незаконного владения некой фирмы «Феникс» истребовался участок возле причала, переданный заводом в аренду.

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