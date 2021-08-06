Росатом требует привлечь к ответу судоремонтный завод
Москва, 6 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил административный иск от Росатома. Госкорпорация требует привлечь к ответственности АО «10 ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод» из Мурманской области. Иск пока не принят к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление подано 5 августа 2021 года. Известно лишь, что речь идёт «о привлечении к административной ответственности». Детали пока не известны.
Компания-ответчик ведёт свою историю с 1935 года. Предприятие является градообразующим для города Полярный, в котором базируется. Является частью дивизиона АО «Объединённая судостроительная корпорация».
Весной 2021 года завод фигурировал в иске прокуратуры, которым из незаконного владения некой фирмы «Феникс» истребовался участок возле причала, переданный заводом в аренду.
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