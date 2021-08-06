Варшава, 6 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Релиз консольных версий стратегии Iron Harvest состоится в конце 2021 года. Об этом сообщалось в новом трейлере проекта, опубликованном на YouTube-канале студии King Art Games.

King Art Games Iron Harvest

По словам разработчиков, Iron Harvest выйдет не только на PS4 и Xbox One, но и на PS5 и Xbox Series X/S. При этом консольная версия проекта получит все ранее вышедшие на PC дополнения.

Iron Harvest — это стратегия в реальном времени, события которой разворачиваются в «альтернативных 1920-х». Проект основан на картинах польского художника Якуба Ружальского.