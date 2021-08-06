Барнаул, 6 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 6 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4096 человек, причём 24 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 788 (-4 за последние сутки), из них 221 подключен к аппаратам ИВЛ (-8 за последние сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 411 человек, + 46 за последние сутки) и ОРВИ (39 918 человек, + 224 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3387 детей (+23 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (63 745 человек, + 278 за последние сутки) новый вирус победили 49 637 человек (всего + 127 за последние сутки).

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