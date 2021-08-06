Москва, 6 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. За полтора месяца до выборов в Государственную Думу 51% опрошенных россиян с разной степенью уверенности декларируют намерение принять участие в голосовании.

ИА REGNUM Выборы

51% россиян декларируют намерение принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, которые состоятся в сентябре. 30% — не намерены.

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные квартирного опроса россиян, посвященного явке на выборы в Государственную Думу Российской Федерации.

В соответствии с данными квартирного опроса в начале июля 2021 года 51% россиян с той или иной степенью уверенности декларируют намерение принять участие в выборах, из них более трети (36%) заявили о твердой уверенности. Не намерены принимать участие в выборах 30% опрошенных, а 17% респондентов еще не определились.

Показатели опроса в июле 2021 года совпадают с показателями июля 2016 года. Пять лет назад в июле 50% декларировали свою уверенность в участии. Так же треть (29%) не были уверены, что примут участие в выборах, и 18% на момент опроса не определились.

Ближе к дате голосования в 2016 году показатель декларируемой явки увеличился. В сентябре 2016 года уже 63% россиян декларировали уверенность в принятии участия в выборах, из них 44% были твердо уверены. Одна пятая часть опрошенных (19%) не планировали принять участие в выборах. Еще 16% на тот момент опроса не определились со своим участием в выборах.

Самые популярные мотивы участия в выборах— гражданский долг (31%), традиция/привычка (20%) и желание, чтобы голос был учтен (16%).

Граждане старше 60 лет чаще говорили, что участие в выборах для них является привычкой или традицией (27%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще сообщала о желании, чтобы голос был учтен (27%).