Волгоград, 6 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Крупную партию телефонных сим-карт обнаружили в карамельных конфетах сотрудники исправительной колонии №9 в Волгограде, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

34.fsin.gov.ru Конфеты с сим-картами

Конфеты с секретом обнаружили при досмотре передачи с продуктами питания для одного из осуждённых. Из карамелек изъяли 52 сим-карты. Проводится проверка.

Посылку в колонию отправил 50-летний житель Волжского. В отношении него составлен административный материал, его ждёт крупный денежный штраф.