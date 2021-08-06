Владивосток, 6 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Приморском крае в результате ДТП погиб десятилетний мальчик и еще двое детей пострадали. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по региону.

ДТП

Уточняется, что авария произошла в районе 23 км автодороги «Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово» и на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, а также бригада скорой медицинской помощи.

Кроме того, указывается, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Noah, двигаясь со стороны города Находки, не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В автомобиле было четверо пассажиров, включая троих детей в возрасте 7, 10 и 12 лет.

«В результате автоаварии 10-летний мальчик получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Девочки 7 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести. В момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавшие госпитализированы. Женщина-водитель и ее 37-летний супруг не пострадали», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что авария произошла в темное время суток без освещения на асфальтобетонном покрытии. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Турции при столкновении грузовика с автобусом в провинции Маниса на западе страны погибли не менее девяти человек.