Москва, 6 августа 2021, 10:22 — REGNUM Постпред Великобритании в ОБСЕ Нейл Буш показывает двойные стандарты по отношению к выборам в Госдуму в России, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.
По ее словам, в итоге тогда в Соединенные Штаты прибыли 30 наблюдателей ОБСЕ, при этом ряд штатов их к себе не допустил.
Ранее Буш заявил, что из-за ограничений по числу наблюдателей за выборами в Госдуму ОБСЕ не сможет предоставить российским избирателям прозрачную и авторитетную оценку голосования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Государственную думу в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей.
Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности.
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