Москва, , 10:22 — REGNUM Постпред Великобритании в ОБСЕ Нейл Буш показывает двойные стандарты по отношению к выборам в Госдуму в России, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Где был Нейл Буш и весь британский Форин-офис, когда формировалась команда Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на американские президентские выборы 2020? Это было год назад», — написала Захарова.

По ее словам, в итоге тогда в Соединенные Штаты прибыли 30 наблюдателей ОБСЕ, при этом ряд штатов их к себе не допустил.

«Как назовет Нейл Буш свое поведение: двойными стандартами или верноподданничеством?» — задалась вопросом официальный представитель МИД России.

Ранее Буш заявил, что из-за ограничений по числу наблюдателей за выборами в Госдуму ОБСЕ не сможет предоставить российским избирателям прозрачную и авторитетную оценку голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Государственную думу в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей.

Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности.

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