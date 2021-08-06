Красноярск, , 10:23 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров Крым якобы станет украинским, прокомментировал министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил об этом 6 августа журналистам.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет», — сказал глава Минобороны РФ.

Также Шойгу добавил, что с Крымом точно такая же ситуация, так как украинские президенты приходят и уходят, а полуостров «всегда был, есть и будет российским».

При этом 6 августа российский министр обороны находится в Красноярске в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением построить в Сибири три-пять крупных городов, которые стали бы крупными научно-промышленными центрами.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.