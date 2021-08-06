Новосибирск, 6 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Сегодня более перспективным видится создание промышленных и научных центров в рамках Новосибирской, Томской, Красноярской, Иркутской и Омской агломераций. Об этом ИА REGNUM сказала доцент кафедры социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления Евгения Комф, комментируя заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что в Сибири нужно построить три-пять крупных городов — научно-промышленных центров.

Аполлинарий Михайлович Васнецов. Сибирь. 1894

«В сегодняшних условиях перенос столицы в Сибирь может быть целесообразен только с геополитической точки зрения — повышения уровня военной безопасности столицы, в связи с созданием противником новых высокоскоростных систем вооружений. Очевидно, что строительство городов-миллионников связано с гигантскими капиталовложениями, поэтому более перспективным видится создание промышленных и научных центров в рамках Новосибирской, Томской, Красноярской, Иркутской и Омской агломераций. Такие центры смогли бы стать привлекательными как для перетока молодых талантливых специалистов из столицы, так и для местного населения с учётом, конечно же, дальнейшего развития инфраструктуры данных территорий. На мой взгляд, Новосибирск по большинству параметров (социально-экономическим, геополитическим и социокультурным) мог бы претендовать на статус столицы», — уточнила Комф.

Напомним, что ранее Сергей Шойгу сказал, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных научно-промышленных центров с населением до миллиона человек. Он уточнил, что эти города нужно создать под «ту или иную сферу деятельности».

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