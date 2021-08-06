Тбилиси, 6 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 41 885 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3780 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 6 августа обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 440 353 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 395 505 победили инфекцию, в том числе 2052 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6016 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 30 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6369 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2472.

Днём ранее в Грузии в ходе 41 885 исследований выявили 3670 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2626 человек.

Стоит отметить, ранее замглавы минздрава Грузии Тамар Габуния заявила, что страна вышла на пик четвёртой волны пандемии. Согласно прогнозу, темпы распространения коронавируса в Грузии должны начать снижаться с 10 августа.