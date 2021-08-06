Воронеж, , 10:12 — REGNUM Восемь кандидатов на участие в выборах в Государственную думу VIII созыва зарегистрированы избирательной комиссией Воронежской области, решение принято 5 августа, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

На выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Решением избиркома зарегистрированы в качестве кандидатов: выдвинутые «Российской объединенной демократической партией «Яблоко» Татьяна Шкред (Правобережный одномандатный избирательный округ № 88) и Александра Стрельникова (Воронежский одномандатный избирательный округ № 87); от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Ляхов (Воронежский одномандатный избирательный округ № 87) и Артём Рымарь (Аннинский одномандатный избирательный округ № 89); от «Единой России» Андрей Марков (Аннинский одномандатный избирательный округ № 89); от «Политической партии «Новые люди» — Анна Гурская (Правобережный одномандатный избирательный округ № 88) и Андрей Чекурин (Аннинский одномандатный избирательный округ № 89); от «Родины» — Игорь Борисов (Воронежский одномандатный избирательный округ № 87).

Как сообщало ИА REGNUM, документы на регистрацию для участия в качестве кандидатов в выборах в Государственную думу VIII созыва в окружные избирательные комиссии Воронежской области представили 35 кандидатов от девяти политических партий.