Москва, 6 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Московскую транспортную карту «Тройка» испытают в общественном транспорте Ростовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Mos.ru Карта «Тройка»

«Ростовская область — популярный туристический регион, а благодаря «Тройке» приезжающим туда из Москвы людям не нужно разбираться, как оплачивать проезд. «Тройка» удобна и для местных жителей, которые получают удобную транспортную карту, программу лояльности и другие возможности. Это сделает поездки на городском транспорте Ростовской области удобнее и выгоднее», — считает руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В ближайшее время тестирование транспортной карты начнётся в Батайске, Сальске и Таганроге. Пассажиры получат 500 проездных карт.