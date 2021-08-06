Биробиджан, 6 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. За сутки в Еврейской автономии заразившихся коронавирусом стало больше на 38 человек (днём ранее — 39). Ещё пять человек погибли (днём ранее — шесть), 17 были приняты на лечение в ковидные госпитали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в оперативном штабе ЕАО по коронавирусу.

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Стационары для болеющих COVID-19 в Еврейской автономии заполнены уже на 94,5%: из 220-ти коек занято 208. Всего на данный момент переносят инфекцию с осложнениями в виде пневмонии 285 пациентов, десять из них — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков назвал обстановку по COVID-19 в регионе крайне напряженной. Ситуацию осложняет то, что пациентам необходимо длительное пребывание в стационаре.