Вашингтон, 6 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Дополнение Dawn of the Dukes для стратегической игры Age of Empires II: Definitive Edition добавит в проект две новые цивилизации со своими уникальными боевыми единицами: чехов и поляков. Об этом сообщалось на официальном YouTube-канале франшизы Age of Empires.

Forgotten Empires Age of Empires II: Definitive Edition

Помимо этого, в игре появятся три новых сюжетных кампании: за чехов, поляков и литовцев. Релиз дополнения состоится уже 10 августа 2021 года.

Напомним, что Definitive Edition — это ремастер (версия с улучшенной графикой и звуком) оригинальной Age of Empires II. Его релиз состоялся в ноябре 2019 года эксклюзивно на PC.