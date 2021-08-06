Женева, Швейцария, 6 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, также являющаяся обладательницей 28 рекордов мира в этом виде спорта, проиграла выборы на пост главы комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Она сообщила об этом 5 августа на своей странице в соцсети Instagram.

Kremlin.ru Елена Исинбаева

«Доброе утро! Трагедии нет. Всё в порядке. Значит, ещё не время. P. S. Это о выборах председателя комиссии спортсменов МОК, которые состоялись сегодня. Работаем дальше», — написала в своем сообщении Исинбаева.

При этом, по данным портала Inside the Games, председателем комиссии спортсменов МОК выбрали двукратного бронзового призёра Олимпиады, бывшую финскую хоккеистку Эмму Терхо.

Вместе с тем, Терхо была единственной конкуренткой Исинбаевой в борьбе за этот пост.

Отметим, Елена Исинбаева вошла в комиссию спортсменов МОК в 2016 году, она является двукратной победительницей Олимпиады в прыжках с шестом (2004 и 2008) а также обладательницей бронзовой медали Игр (2012). Также она три раза становилась чемпионкой мира в этом виде спорта (2005, 2007, 2013).