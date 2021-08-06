Москва, 6 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В ближайшее время цены на автомобили вырастут, считают 81% жителей России. Полагают, что останутся неизменными 16% и лишь 3% мечтают, что снизятся, приводит данные ИХ «Ромир».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобили

Также большинство опрошенных (62%) ожидают повышение ставок по кредитам на приобретение автомобиля. У 33% противоположное мнение. Ждут снижения ставок по кредитам 4% автовладельцев.

По мнению более половины респондентов, сейчас не лучшее время для покупки (52%) или продажи (56%) автомобиля, объясняя это ростом цен на новые автомобили и их дефицитом. Обратное мнение у 47% и 44% соответственно.

Опрос проведен 1−4 августа 2021 года. Опрошены 1000 автомобилистов старше 18 лет, проживающие в городах-миллионниках РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине июля 2021 года в России изменились цены на автомобили 13 компаний.

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