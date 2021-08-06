Киев, 6 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. На Украине эксперты обратили внимание, что президент Зеленский опубликовал некролог скончавшемуся 5 августа экс-премьеру страны Евгению Марчуку, отметив, в частности, в качестве его заслуг урегулирование конфликта с Россией вокруг острова Тузла в 2003 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Судец ИА REGNUM На подъезде к стройплощадке на косе Тузла, берегоукрепительные и насыпные работы, апрель 2016 года

В частности, политолог Александр Потёмкин отмечает, что сам президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак явно не знают историю Украины, поскольку конфликт на Тузле решили на тот момент президент Украины Леонид Кучма и глава его администрации Виктор Медведчук.

«Конфликт был урегулирован на уровне Кучма-Путин, а подготовку договоренностей вели руководители администраций президентов Виктор Медведчук и Александр Волошин. При этом Марчук был не у дел. Переговоры, которые велись, были не уровня Марчука и он не был к ним допущен, и не мог быть к ним допущен, но знатоки истории из офиса президента об этом не ведают», — саркастически отметил Потемкин.

Он напомнил основные моменты тех событий:

«29 сентября сентября 2003 года власти Краснодарского края начали строительство дамбы от Таманского полуострова в сторону Керчи до пограничного острова Тузла. В октябре ситуация усугубилась. В это время президент Украины Леонид Кучма улетел с визитом в Латинскую Америку. Лидер РФ Владимир Путин в это время был с визитом в Африке, потому главы администраций Виктор Медведчук и Александр Волошин несколько дней вели переговоры и готовили площадку для разговора президентов.22 октября Кучма прервал визит и вернулся в Украину, прямо в Симферополь. Путин также вернулся домой. Должен был состояться разговор на самом высоком уровне, между главами Украины и РФ. Из Симферополя Кучма и Медведчук вылетели к Тузле. А уже 23 октября строительство дамбы было остановлено после окончательного утверждения подготовленных договоренностей президентами».

Потемкин отмечает, что когда происходили эти эпохальные для Украины события, представители «криворожской школы права» ещё «пешком ходили под стол».

«Но вот тот факт, что президент и глава его офиса не знают историю и приписывать мнимые достижения людям, которые не имеют к ним никакого отношения — это печально. Потому что с таким успехом они принимают решения и в управлении государством — на основании интуиции и ложных данных. Удивительно ли, что в Украине такой бардак?», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что украинский политический деятель Евгений Марчук скончался 5 августа на 81-ом году жизни. По информации СБУ, коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность.