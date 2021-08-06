Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» для сохранения власти начала прибегать к методам, которые применялись к оппозиции во времена, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил перед журналистами экс-премьер-министр страны Георгий Гахария.

Георгий Гахария © Первый канал Грузинского телевидения

«Запугивают и выгоняют с работы тех же людей, в отношении которых это делалось и до 2012 года. Мы создали специальную группу юристов, которые рассматривают все случаи. Мы надеемся, что судебная система адекватно ответит на такое безобразное поведение властей», — сказал Гахария.

Он назвал такую позицию правящей партии «аморальной», так как «Грузинская мечта» пришла к власти в 2012 году с лозунгами, что в стране необходимо восстановить справедливость и прекратить методы режима Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, Гахария ушёл с поста премьер-министра и из «Грузинской мечты» в феврале 2021 года. В мае он основал партию «За Грузию». Новая политсила выступает против правящей партии и основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение».

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