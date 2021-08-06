На территории Казахстана организована экспедиция "Жайык - Урал - 2007"
Казахстан, 1 августа, 2007, 09:18 — ИА Регнум. Министерство информационной политики, общественных и внешних связей Оренбургской области, администрация Оренбурга, акиматы Западно-Казахстанской и Атыраусской областей, Институт степи УрО
Конечной точкой маршрута, пролегающего по территориям Зеленовского, Бурлинского, Теректинского, Акжаикского районов, станет город Атырау. Сплавляясь на байдарках, путешественники проводят с населением культурно-массовые мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни, изучению истории и экологических проблем. По словам Заместителя председателя областного правительства - министра информационной политики, общественных и внешних связей Оренбургской области
Напомним, что идея возрождения экспедиции появилась одиннадцать лет назад в Уральске, и была реализована энтузиастами, среди которых аким Западно-Казахстанской области
Справка ИА REGNUM:
Река Урал по своей протяженности - 2428 км - уступает лишь двум европейским рекам - Волге и Дунаю. 1164 км ее водной глади протекают по Оренбургской области. По водности занимающая место в третьем десятке рек Европы, Урал - единственная на "южном" склоне континента крупная река с незарегулированным средним и нижним течением. Ее бассейн охватывает пять природных зон на стыке трех физико-географических стран. Урал протекает по территориям трех субъектов РФ (Оренбургская, Челябинская области и Республика Башкирия) и трех субъектов Республики Казахстан (Актюбинская, Западно-Казахстанская и Атыраусская области). С 1991 года Урал приобрел статус межгосударственной трансграничной реки. Исторически Яик - Урал играл значительную роль в рыбном хозяйстве России. В конце 70-х доля Урала в мировой добыче осетровых достигала 33%, а в производстве черной икры - 40%. Это обстоятельство способствовало принятию в 1972 году специального Постановления ЦК КПСС и СМ СССР "О мерах по предотвращению загрязнения бассейна рек Волги и Урала неочищенными сточными водами". В 1977 году был создан Межреспубликанский комитет по охране, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов реки Урал. Эти меры оказались эффективными - ранее запланированное строительство водохранилищ было остановлено, а Урал сохранил высокий потенциал самоочищения. Однако, по результатам научных исследований, за последние пятнадцать лет уровень воды реке понизился на 57 сантиметров, растут темпы заиливания естественного русла реки, требуются системные берегоукрепительные работы. Необходимо принятие кардинальных мер по сохранению популяции осетровых, которая за последние двадцать лет сократилась более чем в тридцать раз.