Казахстан, 1 августа, 2007, 09:18 — ИА Регнум. Министерство информационной политики, общественных и внешних связей Оренбургской области, администрация Оренбурга, акиматы Западно-Казахстанской и Атыраусской областей, Институт степи УрО РАН и Оренбургское отделение русского географического общества организовали на территории Казахстана шестидневную российско-казахстанскую историко-культурную, экологическую экспедицию "Жайык - Урал - 2007". Экспедиция стартовала 29 июля возле села Рубежное Зеленовского района Уральской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 августа в министерстве информационной политики, общественных и внешних связей Оренбургской области.

Конечной точкой маршрута, пролегающего по территориям Зеленовского, Бурлинского, Теректинского, Акжаикского районов, станет город Атырау. Сплавляясь на байдарках, путешественники проводят с населением культурно-массовые мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни, изучению истории и экологических проблем. По словам Заместителя председателя областного правительства - министра информационной политики, общественных и внешних связей Оренбургской области Сергея Горшенина , XI экспедиция не только продолжит лучшие традиции предыдущих экспедиций, но и внесет свой вклад в изучение местной истории, географии, экологии, будет способствовать сближению народов России и Казахстана, откроет новые возможности развития туризма для оренбуржцев и жителей Уральской и Атыраусской областей. Это еще один шаг к созданию Межгосударственного комитета по бассейну реки Урал.

Напомним, что идея возрождения экспедиции появилась одиннадцать лет назад в Уральске, и была реализована энтузиастами, среди которых аким Западно-Казахстанской области Нургали Ашимов и депутат Мажилиса Парламента РК Елена Тарасенко. Первопроходцем же экспедиции в 1929 году стал Валериан Правдухин. Организовав сплав по Уралу на лодках, он привлек внимание общественности к реке Урал. X юбилейная экспедиция прошла в 2006 году на территории Оренбургской области и была посвящена писателю - краеведу Валериану Правдухину. Участники экспедиции, впервые проходящей по правдухинским местам, посетили родину знаменитого земляка. На острове любви, что на Ириклинском водохранилище, они установили памятный знак - прадухинский камень.

Справка ИА REGNUM:

Река Урал по своей протяженности - 2428 км - уступает лишь двум европейским рекам - Волге и Дунаю. 1164 км ее водной глади протекают по Оренбургской области. По водности занимающая место в третьем десятке рек Европы, Урал - единственная на "южном" склоне континента крупная река с незарегулированным средним и нижним течением. Ее бассейн охватывает пять природных зон на стыке трех физико-географических стран. Урал протекает по территориям трех субъектов РФ (Оренбургская, Челябинская области и Республика Башкирия) и трех субъектов Республики Казахстан (Актюбинская, Западно-Казахстанская и Атыраусская области). С 1991 года Урал приобрел статус межгосударственной трансграничной реки. Исторически Яик - Урал играл значительную роль в рыбном хозяйстве России. В конце 70-х доля Урала в мировой добыче осетровых достигала 33%, а в производстве черной икры - 40%. Это обстоятельство способствовало принятию в 1972 году специального Постановления ЦК КПСС и СМ СССР "О мерах по предотвращению загрязнения бассейна рек Волги и Урала неочищенными сточными водами". В 1977 году был создан Межреспубликанский комитет по охране, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов реки Урал. Эти меры оказались эффективными - ранее запланированное строительство водохранилищ было остановлено, а Урал сохранил высокий потенциал самоочищения. Однако, по результатам научных исследований, за последние пятнадцать лет уровень воды реке понизился на 57 сантиметров, растут темпы заиливания естественного русла реки, требуются системные берегоукрепительные работы. Необходимо принятие кардинальных мер по сохранению популяции осетровых, которая за последние двадцать лет сократилась более чем в тридцать раз.