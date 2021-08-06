Истра, Московская область, 6 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В камере ИВС в подмосковной Истре, из которой сбежали пять заключённых, остались двое сокамерников. Об этом 6 августа сообщает РЕН ТВ.

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Мужчины утверждают, что ничего не знали о побеге, а во время происшествия спали.

Среди сбежавших оказался обвиняемый в громком убийстве Александр Мавриди. Его перевели в ИВС за несколько часов до побега для проведения следственного эксперимента.

Как сообщало ИА REGNUM, из ИВС в подмосковной Истре сбежали пять подсудимых.