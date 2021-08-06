Челябинск, 6 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Жители Челябинска просят президента России Владимира Путина помочь спасти рощу на северо-западе города. Видеообращение к нему они записали в преддверии поездки главы государства на Урал, которая состоится 6 августа.

ИА REGNUM Роща

Следите за развитием событий в трансляции: «Поездка Путина в Челябинскую область и Башкирию — трансляция»

По словам граждан, в рамках нацпроектов на территории лесополосы планируется построить каток и жилой комплекс.

«Когда леса уничтожает огненная стихия, защитить их бывает сложно. Но ещё сложнее защитить от вырубки лес, который запланирован под застройку», — заявляет одна из местных жительниц.

Как пишет 74.ru, граждане ведут борьбу за сохранение деревьев, но пока без особого успеха. Не сумел им помочь и губернатор области Алексей Текслер. При этом напомним, что Челябинск является одним из неблагополучных в экологическом плане городов России.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Путин посетит Челябинскую область и Башкирию. На Южном Урале он осмотрит территории, пострадавшие от природных пожаров, а также проведёт совещание по вопросам ликвидации их последствий.