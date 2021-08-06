Красноярск, 6 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В десятках населённых пунктов Красноярского края зафиксирована задымлённость из-за лесных пожаров, действующих в Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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Как сообщили ИА REGNUM 6 августа в краевом минлесхозе, задымлённость наблюдается в 87 населённых пунктах Эвенкийского, Таймырского, Туруханского, Кежемского, Богучанского, Северо-Енисейского, Мотыгинского районов, а также в Норильске.

При этом, как уточнили в Красноярском территориальном центре медицины катастроф, жалоб от жителей края на ухудшение здоровья в связи с задымлённостью не поступало.

В Красноярском крае по состоянию на утро 6 августа зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 4,3 тыс. га — в Кежемском и Эвенкийском районах. Один лесной пожар на площади 80 га локализован.

За прошедшие сутки в крае потушили три лесных пожара на площади более 160 га в Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском и Минусинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Красноярского края, а также в Норильске действует особый противопожарный режим.