Лондон, 6 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Разработчики Total War Saga: Troy подробнее рассказали о грифонах — могучих созданиях из будущего дополнения Mythos. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале франшизы Total War.

Сундук с сокровищами

Грифоны обитают в горах на северных участках игровой карты, охраняя различные сокровища. Если геймеры захотят поживиться драгоценностями, то им придётся сразиться с грифоном-патриархом, который умеет призывать себе на помощь других чудовищ.

Напомним, что грифоны появятся в Total War Saga: Troy одновременно с выходом дополнения Mythos — 2 сентября 2021 года. Оно также добавит в игру демонического пса Цербера и Гидру со множеством голов.