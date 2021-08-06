Благовещенск, 6 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. За сутки коронавирусом заразился 141 житель Амурской области, из них 38 человек болеют пневмонией. И только двое переносят COVID-19 бессимптомно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в пресс-центре правительства региона.

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Темп прироста заболеваемости составил полпроцента. За весь период пандемии вирус подхватили уже 28 397 жителей Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области продолжают активно ставить прививки от COVID-19. Вакцинировались от коронавируса в регионе уже более 205 тысяч человек.