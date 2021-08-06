Ростов-на-Дону, , 10:02 — REGNUM Идею министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири необходимо распространить по всей России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

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«Шойгу прав, конечно. Сибирь важна, и вкладывать туда деньги надо. И правильно он сказал, что это должны быть не частные инвестиции. Инвесторы ничего там развивать не будут. Именно государство, заботящееся о своём будущем, должно в этом участвовать. Держать «фантики» в зарубежных банках нельзя, их надо вкладывать в развитие страны. И Сибирь достойна стать такой площадкой», — считает собеседник ИА REGNUM.

При этом в этом вопросе есть вторая сторона медали, утверждает депутат.

«Другой вопрос, почему Сибирь доведена до такого состояния? По сути, она живёт тем, что ей осталось в наследство. И в этом ключе я бы говорил не только о Сибири. Я считаю, что создание таких научно-промышленных, экономических центров должно быть в каждом федеральном округе. Это поможет возродить депрессивные территории. И проект, который предложил Шойгу, должен стать масштабной государственной программой, реализация которая возродит производство и экономику страны», — уверен Косинов.

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Напомним, что на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости создания в Сибири трёх-пяти крупных городов, которые стали бы крупными научно-промышленным, экономическим центрами.