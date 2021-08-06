Киев, 6 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Подготовка визита президента Владимира Зеленского в США выходит на финишную прямую, заявила 6 августа посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Иван Юдинцев REGNUM США-Украина деньги

Дипломат отметила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак после двух «чрезвычайно интенсивных дней» в Вашингтоне уже отправились в Киев.

По словам Маркаровой, Кулеба и Ермак в рамках подготовки визита Зеленского провели «очень хорошие содержательные встречи», в частности, с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном, с друзьями Украины в Конгрессе и с представителями ведущих информационно-аналитических центров Вашингтона.

«Наша цель — углубление стратегического партнерства Украины и США реальными конкретными совместными инициативами для защиты суверенитета и территориальной целостности, в повышении безопасности, увеличении нашей военной способности, ускорении трансформации Украины в современную, экономически сильную демократическую страну», — отметила Маркарова.

В завершение посол заявила, что теперь представителям Украины осталось три недели «тихой дипломатии», чтобы вместе с американским партнерами работать над реализацией обсужденных конкретных планов о встрече лидеров стран.

ИА REGNUM напоминает, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон запланирован на 30 августа. Ранее в «Слуге народа» предположили, чтовстреча может пройти «на повышенных тонах», в частности, из-за ситуации с проектом «Северный поток-2».