Луганск, , 10:24 — REGNUM Правительство Украины одобрило законопроект, фактически предполагающий отказ от выполнения Минских соглашений. Об этом представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник написал в своём телеграм-канале.

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Он рассказал, что 4 августа украинский кабмин одобрил законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который «предполагает де-факто отказ от выполнения обязательств по Минским соглашениям и вообще участие в переговорах».

По словам Мирошника, принятие законопроекта сделает бессмысленными любые переговоры с Украиной о реализации договорённостей, так как он противоречит почти всем их положениям. Так, неподконтрольные Киеву районы Донбасса не получат ни языковой автономии, ни «особого статуса». Напротив, закон будет означать зачистки и люстрации в республиках Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент УкраиныВладимир Зеленскийпризвал жителей ДНР и ЛНР «самоидентифицироваться», то есть решить, они — с Россией или с Украиной? Он также пообещал региону «деоккупацию».

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