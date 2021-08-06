Истра, Московская область, 6 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова, сбежал из ИВС в подмосковной Истре, сообщает 6 августа РЕН ТВ.

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Громкое убийство произошло в Подмосковье в ноябре 2020 года. Муругов был застрелен из арбалета, при этом в совершении преступления обвиняется Мавриди.

По данным СМИ, беглецы могли выйти через заднюю дверь ИВС. Как они смогли это сделать, выясняет следствие. По одной из версий, в камере осталась незакрытой «кормушка», благодаря чему беглецы вскрыли замки камеры и на воротах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье пять человек совершили побег из ИВС МВД России.