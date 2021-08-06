Анкара, 6 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузовика на западе Турции погибли не менее девяти человек. Об этом 6 августа сообщает Анатолийское агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что автобус следовали по маршруту Стамбул — Измир, ДТП произошло в районе Сома в провинции Маниса. В результате погибли как минимум девять человек, еще 30 пострадали.

Всего в автобусе находились 50 человек. Начато расследование причин аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в районе города Манавгат в Турции перевернулся автобус с 22 российскими туристами, ехавший из посёлка Конаклы в аэропорт Антальи. В результате погибли трое пассажиров.

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