Тегеран, 6 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Сербия подарит Ирану 50 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 5 августа в Тегеране после церемонии инаугурации нового президента Ирана Эбрахима Раиси.

Marc Müller. MSC Ивица Дачич

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Я сообщил о решении правительства Сербии выделить народу Ирана 50 000 доз вакцины «Спутник V». Мы знаем, что это небольшое количество для такой большой страны, но это жест дружбы», — процитировал телеканал РТС слова Дачича.

Дачич добавил, что между Сербией и Ираном сложились дружеские отношения еще сj времен бывшей Югославии.

«У нас всегда было взаимопонимание, это касается всех проблем, особенно двойных стандартов, которые применяет мировое сообщество», — сказал Дачич.

Напомним, что весной этого года в Сербии было налажено производство российской вакцины «Спутник V».