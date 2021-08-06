Истра, Московская область, 6 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. На место побега пятерых заключенных из следственного изолятора в подмосковной Истре выехала комиссия ГУ МВД по региону. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе главка полиции по Московской области.

Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США Удачный побег

«По распоряжению врио начальника ГУ МВД России по Московской области в ОМВД по городскому округу Истра срочно выехала комиссия областного полицейского главка для установления обстоятельств побега пятерых задержанных из помещения изолятора временного содержания», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе уточнили, что в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для поиска и задержания сбежавших.

При этом ранее стало известно, что пятеро подсудимых сбежали из СИЗО в Истре, воспользовавшись запрещенным в ИВС гаечным ключом и открутив им замки через оставленную открытой сотрудником изолятора дверцу для кормления.

Кроме того, в числе сбежавших присутствует Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, владевшего несколькими колбасными заводами.

Кроме того, известно, что Маругов был застрелен из арбалета в собственной бане в ноябре минувшего года. Как считают следователи, преступники ворвались в дом бизнесмена и, связав его жену, начали вымогать деньги, однако женщине удалось сбежать и вызвать полицию.

Вместе с тем, когда правоохранители прибыли на место преступления Маругов уже был мертв и спустя некоторое время был задержан уроженец Средней Азии Александр Мавриди, которого также заподозрили в мошенничестве с недвижимостью одиноких пенсионеров, так как в ходе обыска в его квартире нашли пожилого мужчину, который был прикован наручниками к кровати.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно, что в тюрьме города Ескильстуна в Швеции два взятых в заложники сотрудника полиции были обменяны на 20 пицц.