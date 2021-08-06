Лондон, 6 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Jaguar в Италии расширил модельную линейку двумя новыми спецверсиями автомобиля F-Pace. Об этом сообщается на сайте Motorionline.

David Guo Логотип Jaguar Land Rover

Новинки получат названия Greenstone и Greystone. Над дизайном моделей работали специалисты подразделения SVO. Обе версии стали более элегантными и одновременно более спортивными.

В основу машин легла комплектация R-Dynamic S. Greenstone окрашена в цвет металлик Forest Green, а Greystone — в цвет Charente Grey. Обе машины получили чёрные колёсные диски из лёгкого сплава, чёрную радиаторную решётку, а также панорамную крышу.

Под капотом F-Pace Greenstone и F-Pace Greystone установлен силовой агрегат с технологией MHEV на 48 В. Производительность моделей равна 204 л. с.

Напомним, в новой версии электрокроссовера Jaguar F-Pace появится информационно-развлекательная система Pivi Pro с 12,3-дюймовой виртуальной «приборкой» высокого разрешения.

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