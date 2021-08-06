Краснодар, 6 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Строительство двух мусороперерабатывающих комплексов, в Новокубанском и в Тимашевском районах, запланировано в Краснодарском крае. Вопрос обсуждался 5 августа на «часе контроля», сообщили в пресс-службе администрации края.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«В 2020 году мы подписали протоколы о намерениях реализации инвестпроектов. Региональные операторы планировали начать строительство перерабатывающих комплексов, проводить реконструкцию свалок. Нужно как можно скорее приступать к реализации этих проектов. Без новых объектов мы не решим проблему обращения с твердыми коммунальными отходами», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как уточняется, проектирование мусороперерабатывающего комплекса в Новокубанском районе планируют начать проектирование в конце 2021 года. В феврале 2022 года планируется строительство аналогичного предприятия в Тимашевском районе.