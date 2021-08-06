Ереван, 6 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Вооруженным силам Армении поручено пресекать все попытки продвижения на территорию страны войск Азербайджана. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным пресс-службы, глава минобороны Армении Аршак Карапетян провел заседание, на котором обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что необходимо противостоять провокациям и другим «недружественным действиям» со стороны Баку.

«Министр обороны дал распоряжение — исключить любую попытку продвижения или улучшения позиций со стороны ВС Азербайджана», — говорится в сообщении.

Напомним, обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 мая, когда подразделения ВС Азербайджана вошли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы».