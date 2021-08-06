Сеул, 6 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Republic of Korea Armed Forces Армия Южной Кореи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у пяти представителей сухопутных войск и двух представителей военно-морских сил. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1520. Из них 1485 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1704 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 207 406.

Читайте также: В Южной Корее вновь выявили свыше 1,7 тыс. носителей SARS-CoV-2 за сутки