Симферополь, , 09:53 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия ещё пожалеет о присоединении Крыма, цинично и лишено логики. Жалеть нужно украинский народ, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Крым ещё никогда не преображался так бурно, а вот украинскому народу снова достался руководитель, не исполнивший ни одного из предвыборных обещаний. Жители Крыма из-за этого глубоко сочувствуют украинцам.

«Это Украина пусть оплакивает свою безграмотную политику, которая ведет страну в пропасть, а Россия гордится Крымом и развивает его», — сказал Гемпель РИА Новости.

Он добавил, что Зеленскому пора перестать кормить людей байками и подумать, как улучшить их жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский ранее заявил, что «российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма».

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