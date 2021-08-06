Чебоксары, 6 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Чебоксарах подан банкротный иск в отношении «Чебоксарского ЖБК». Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

В суд вышла компания «Цементснаб» из Чебоксар. Ответчиком является общество «Чебоксарский ЖБК». Заявитель просит признать ответчика банкротом, указав размер исковых требований в сумме 855 580 рублей 88 копеек.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Чувашии 5 августа, дело пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Чебоксарский ЖБК» зарегистрировано в мае 2018 года с уставным капиталом в 12 тыс. рублей, основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее банкротный иск получило общество «Чебоксарский завод силовых агрегатов». Заявитель указал 3 600 000 рублей задолженности.

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