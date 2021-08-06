Токио, 6 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призёром Олимпиады в Токио в соревнованиях по боксу в весовой категории до 91 кг.

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В финале Олимпийских игр 6 августа он уступил кубинцу Хулио ла Крусу. Российский боксёр проиграл единогласным решением судей со счётом 0:5.

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Эта медаль стала 60-й для сборной России.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее российский боксёр Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг. В финале он победил представителя США Дюка Рейгана со счётом 3:2.