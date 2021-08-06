Губкин, Белгородская область, 6 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Машинист экскаватора погиб утром 6 августа на Лебединском ГОКе в Губкине Белгородской области. Предположительно, взорвалась скважина, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Карьер

В паблике «Губкин говорит» местные жители написали, что взрыв прогремел в 06:50. ПО предварительным данным, во время работы экскаватора в забое произошёл несанкционированный взрыв.

«Предположительно взорвалась скважина (отказ во время массового взрыва). Взрыв был настолько сильным, что кабина экскаватора улетела на несколько уступов», — уточнили в группе.

Мужчина погиб на месте.