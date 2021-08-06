Москва, 6 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КС Банка (Саранск), сообщается 6 августа на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

Соответствующее решение было принято из-за того, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов, искусственно улучшая свои финансовые показатели, а также нарушал законы о банковской деятельности.

Деятельность указанной кредитной организации «была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля», уточнили в ЦБ.

Кредитная организация занимала 176-е место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Арбитражный суд Мордовии поступил иск Центробанка России, ответчиком по которому выступает «Актив Банк», лишившийся лицензии 25 июня 2021 года.

Центробанк установил, что «Актив Банк» завышал стоимость имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

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