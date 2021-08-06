Калуга, 6 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. На территории Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского установили композицию, посвященная стыковке космических кораблей «Союз — Аполлон», которая состоялась в 1975 году. Ранее здесь велись работы по изготовлению фундаментного ростверка для установки памятного знака «Рукопожатие в космосе». Монтаж элементов конструкции изготовлен на одном из местных предприятий, сообщили 6 августа корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги

Kaluga-gov.ru Композиция, посвященная стыковке космических кораблей «Союз — Аполлон»

Авторами калужской композиции «Союз — Аполлон» являются скульптор Игорь Бурганов, художник Юрий Менчиц и главный архитектор Калуги Алексей Комов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскосмос опубликовал рассекреченные документы первой стыковки в 1975 году советского и американского космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон».