Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ушла из жизни старейшая актриса театра Галина Короткевич. Артистка не дожила несколько дней до своего 100-летнего юбилея. Об этом 6 августа сообщила коллега актрисы, заслуженная артистка России Маргарита Бычкова.

Teatrvfk.ru н.а. России Галина Короткевич

Галины Короткевич не стало 5 августа.

В связи с кончиной выразил свои соболезнования губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, петербургская культура понесла большую утрату.

«Галина Петровна была не только продолжательницей лучших традиций ленинградского-петербургского театра, но и хранительницей блокадной памяти. В годы войны она выступала в фронтовых бригадах — на Пулковских высотах, в Синявино, на Дороге Жизни. Более семи десятилетий она посвятила Новому театру и Театру имени В.Ф.Комиссаржевской», — заметил Беглов.

Галина Короткевич родилась 18 августа 1921 года в Петрограде. В 1946 году окончила ЛГИТМиК (ныне Российский государственный институт сценических искусств). На заре своей карьеры работала в Новом театре (театр им. Ленсовета), а с 1962 года вышла на подмостки театра им. В.Ф. Комиссаржевской. В 1974 году Галине Короткевич было присвоено звание народной артистки России.