Москва, , 09:37 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко вариант ответа Польше и Литве за их провокации.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Можно в ближайшее время организовать железнодорожный маршрут Кабул-Брест и дать возможность отправиться на запад всем афганцам, которые в свете происходящих в этой стране перемен хотят уехать. А это сотни тысяч», — предложил Жириновский в ТГ-канале.

Парламентарий напомнил, что по правилам ЕС ни Варшава, ни Вильнюс не имеют права отказать беженцам в проходе на свою территорию, они обязаны их приютить.

«Посмотрим, будут ли поляки и литовцы рады этому», — добавил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Литвы Габриэль Ландсбергис заявил, что страна может потребовать от Евросоюза ввода новых санкций в отношении Белоруссии — «за организацию нелегальной миграции». Пока же Литва планирует закончить строительство заграждения на всём протяжении границы с Белоруссией за два года.

В последние дни Белоруссия делает все для того, чтобы спровоцировать увеличение потока мигрантов в страны Европы, заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик. По его мнению, такие действия — месть Минска за белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая находится в Варшаве.

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