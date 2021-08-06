В 2020 году Косово стало более привлекательным для иностранных инвесторов
Приштина, Сербия, 6 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Иностранные инвестиции в сепаратистском Косово в год пандемии только увеличились. Об этом 6 августа сообщило приштинское издание «Газета экспресс».
Косово
По данным Косовского агентства статистики, в 2020 году сумма иностранных вложений в экономику Косово достигла 341,7 млн евро, что на 34,2% больше, чем в 2019 году. Только в первые четыре месяца 2021 года иностранные инвесторы вложили в экономику Косово 142 млн евро, пишет издание.
В основном иностранных инвесторов привлекает добыча руд, финансовый и энергетический сектор.
Напомним, что на территории Косово и Метохии находятся многочисленные месторождения полезных ископаемых, среди которых преобладает лигнит.