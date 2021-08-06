Москва, 6 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан России, переводя им микрозаймы без ведома и заявления заемщика. Об этом 6 августа сообщает «Российская газета».

Цитата из х∕ф «Двенадцать стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Остап Бендер

По информации издания, одной из жертв мошенников стал инженер из Твери, на счет которого поступило 45 тыс. рублей от неизвестного, и он не мог вернуть эти деньги, так как в переводе отсутствовали реквизиты.

Затем, через неделю к мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из одного их заполярных городов и потребовал вернуть заем. В итоге инженеру с большим трудом удалось вернуть МФО деньги.

При этом, по данным газеты, за одни сутки нахождения данных денежных средств на счете жителя Твери с него брали по 3%, и затем ему начали звонить коллекторы из Ростовской области, заявившие, что они «купили его долг» в виде набежавших процентов.

Также описываются подобные же ситуации в Екатеринбурге и в Татарии, и добавляется, что на сегодняшний день, как показывает эта ситуация, МФО может выдать микрозайм даже без ведома и заявления самого заемщика.

Вместе с тем, юрист Анна Юфа в беседе с изданием рекомендовала в случае неожиданного поступления денежных средств зафиксировать этот факт в своем банке, а также составить заявление об ошибочном платеже.

«Далее, требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно. Просите ЦБ РФ затребовать в МФО договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила вам деньги. Помните ключевое правило: понуждение к заключению договора не допускается законом», — сказала она.

Помимо того, эксперт добавила, что оговор считается заключенным, когда между сторонами, в советующей для разных случаев форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. При этом она указала, если нет договора, то нет и оснований для перечисления денег, добавив, что возвратом поступивших денежных средств должен заниматься банк жителя России по письменному заявлению гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа стало известно, что злоумышленники, пытающиеся под разными способами выманить у жителей России деньги, нашли способ шантажа «троллящих» их граждан.